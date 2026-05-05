Nelle ultime ore si sono diffuse voci su un presunto tentativo di colpo di Stato contro il presidente russo. Il governo ha rafforzato significativamente le misure di sicurezza intorno a lui, senza fornire dettagli sulle eventuali minacce o sui responsabili. Le autorità hanno mantenuto il silenzio su eventuali sviluppi, mentre i media locali e internazionali seguono con attenzione le notizie che circolano in merito a possibili congiure o piani contro il leader russo.

Il Cremlino ha aumentato drasticamente la sicurezza personale intorno al presidente russo Vladimir Putin, installando sistemi di sorveglianza nelle abitazioni dei suoi stretti collaboratori nell’ambito di nuove misure adottate a seguito di un’ondata di omicidi di alti funzionari militari russi e dei timori di un colpo di Stato. È quanto riporta la Cnn citando un report di un’agenzia di intelligence europea a cui ha avuto accesso, secondo il quale a cuochi, guardie del corpo e fotografi che lavorano con il presidente è vietato viaggiare sui mezzi pubblici. Dall'invasione dell' Ucraina nel 2022, Putin trascorre anche settimane intere in.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Russia, "colpo di Stato contro Putin": chi c'è dietro, come vogliono ucciderlo

Russia Claims Ukraine Targeted Putin’s Home in ‘Terrorist Attack’

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