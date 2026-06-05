Il 3 giugno, droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo mentre si svolgeva il Forum Economico Internazionale. La Russia affronta un aumento dell'inflazione, un calo della natalità e una riduzione della spesa militare. La situazione economica si deteriora, con il paese che mostra segnali di crisi crescente. La presenza dei droni ha provocato danni e tensioni, mentre il forum si svolgeva nel contesto di un'economia in difficoltà.

Il 3 giugno uno sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo proprio in concomitanza con l’apertura del Forum Economico Internazionale (Spief), definito la “Davos russa” e usato dal Cremlino per mostrare una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale di mercoledì 4 sotto una coltre di fumo denso. Altri non sono riusciti a raggiungere la città in aereo dopo la chiusura temporanea dell’aeroporto di San Pietroburgo. Il contrasto è forte: lo Spief vuole comunicare normalizzazione e attrattività, ma la guerra resta il fattore che continua a condizionare sicurezza, infrastrutture e credibilità del modello russo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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