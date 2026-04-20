Università Dante Alighieri | focus su Guerra spesa militare e tagli al sociale nell’economia globale

Mercoledì 22 aprile alle 17, presso l’Aula Magna “G.”, l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria ospiterà un evento dedicato all’analisi dell’impatto della guerra, della spesa militare e dei tagli al settore sociale sull’economia globale. La discussione si concentrerà sulle dinamiche attuali e sulle conseguenze di queste tematiche, con la partecipazione di relatori esperti e accademici del settore. L’appuntamento è aperto a studenti e pubblico interessato.

Mercoledì 22 aprile alle ore 17, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Aula Magna “G. Reale”), si terrà l’iniziativa pubblica “Guerra, spesa militare e tagli al sociale nell’economia globale”, promossa da Unione Sindacale di Base, ANPI “R. Condò”, Potere al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Disagi alla succursale 'Dante Alighieri' di Borgo Segezia: focus su furti, guasti e infiltrazioniBorgo Segezia, sopralluogo alla succursale dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” “Attenzione alle comunità distanti, risolveremo criticità che... Università Dante Alighieri, nel cda Falcomatà c'è ma la Metrocity noL'ex sindaco siede nel consiglio con diritto di voto perché designato dal consorzio e ancora in carica, ma nei fatti la Città Metropolitana non è... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Università Dante Alighieri: focus su Guerra, spesa militare e tagli al sociale nell’economia globale; A Reggio presentato il progetto Forma D: Formazione Operativa per il Riconoscimento Antiviolenza Disabilità · ilreggino.it. Università per Stranieri Dante Alighieri: Fulvio Gismondi nominato RettoreIl Professore Fulvio Gismondi è il nuovo Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri: lo ha annunciato l’Ateneo per il tramite della sua comunità accademica. La scelta, deliberata dal ... affaritaliani.it Università Dante Alighieri, Orrico (M5S): si faccia chiarezza, interrogato il Ministro BerniniIl destino dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria merita maggiore chiarezza ed una prospettiva di respiro. Lo meritano la città, gli studenti, chi ci lavora. Lo afferma il ... strettoweb.com Partner sul territorio del centro antiviolenza Angela Morabito è l’università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria che stamane ha ospitato il seminario di presentazione del percorso teorico e pratico Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook