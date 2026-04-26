Russia e Corea del Nord | il nuovo patto militare fino al 2032

Russia e Corea del Nord hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione militare che durerà fino al 2032. A Pyongyang, i rappresentanti dei due paesi hanno definito un piano di collaborazione per il periodo 2027-2032. L’accordo si propone di rafforzare l’asse difensivo tra i due stati, con l’obiettivo di stabilizzare questa alleanza entro il 2026. La firma è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle autorità coinvolte.

? Cosa sapere Belousov e Kim definiscono a Pyongyang il piano di cooperazione militare 2027-2032.. L'accordo mira a stabilizzare l'asse difensivo tra Russia e Corea del Nord entro il 2026.. A Pyongyang, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato oggi il leader nordcoreano Kim per definire i nuovi binari della cooperazione militare tra le due nazioni. Il vertice si è concentrato sulla volontà di strutturare i rapporti di difesa su basi di lungo periodo, segnando un punto di svolta nella gestione delle relazioni bilaterali tra Mosca e la Popolare Democratica di Corea. Un piano strategico per il quinquennio 2027-2032. Durante...🔗 Leggi su Ameve.eu

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