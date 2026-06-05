Rubano scarpe da 300 euro e scappano | quattro minorenni bloccati dalla polizia

Notizia in breve

Nel pomeriggio di giovedì, quattro minorenni stranieri hanno tentato di rubare scarpe del valore di 300 euro in un negozio di calzature in via Sestri. Dopo il tentativo, sono stati intercettati e bloccati dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. I minorenni sono stati portati in commissariato per le procedure di identificazione e successivi provvedimenti. La merce rubata è stata recuperata.