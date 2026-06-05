Rubano scarpe da 300 euro e scappano | quattro minorenni bloccati dalla polizia
Nel pomeriggio di giovedì, quattro minorenni stranieri hanno tentato di rubare scarpe del valore di 300 euro in un negozio di calzature in via Sestri. Dopo il tentativo, sono stati intercettati e bloccati dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. I minorenni sono stati portati in commissariato per le procedure di identificazione e successivi provvedimenti. La merce rubata è stata recuperata.
Trambusto in via Sestri nel pomeriggio di giovedì 4 giugno. Intorno alle ore 15, quattro minorenni stranieri hanno tentato di rubare delle scarpe da un negozio di calzature. Il piano era semplice, forse troppo: arraffare quanti più modelli possibili e darsela a gambe. Valore del bottino? Circa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Rubano 15 bottiglie di superalcolici e scappano dal supermercato: bloccati dalla poliziaDue persone sono state arrestate in un supermercato di Fondi con l’accusa di furto aggravato.
Venezia, maxi furto di scarpe da Prada: rubano 600 paia, colpo da 400mila euroNella notte tra ieri e oggi, alle 4, un furto ha preso di mira lo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia.
Si parla di: Rubano scarpe da 300 euro e scappano: quattro minorenni bloccati dalla polizia.
Assalto alla fabbrica Prada di Dolo, ladri sfondano l’ingresso e rubano scarpe da centinaia di migliaia di euroMaxi-furto nello stabilimento Prada di Dolo (Venezia): una banda di ladri ha sfondato l’ingresso e rubato centinaia di scarpe per un valore che potrebbe avvicinarsi al mezzo milione di euro. fanpage.it
Maxifurto da Prada, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euroCentinaia di scarpe griffate, per un valore di centinaia di migliaia di euro, sono state rubate nelle prime ore di oggi allo stabilimento Prada di Dolo (Venezia). Ad agire, intorno alle ore 4.00, ... ansa.it