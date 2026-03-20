Venezia maxi furto di scarpe da Prada | rubano 600 paia colpo da 400mila euro

Nella notte tra ieri e oggi, alle 4, un furto ha preso di mira lo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia. I ladri hanno portato via circa 600 paia di scarpe, per un valore stimato di almeno 400mila euro. L’episodio ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda.

(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri alle 4 del mattino. In circa dieci minuti rubate tra le 600 e le 700 paia di scarpe da donna pronte per essere consegnate. Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Maxi furto da Prada a Dolo con scene da film, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euroPoco prima dell’alba, lo stabilimento Prada di Dolo, a Venezia, è stato oggetto di un maxi furto da parte di un gruppo di sei o sette persone. Maxi furto da Prada: commando armato assalta lo stabilimento e ruba centinaia di scarpe griffate per svariate migliaia di euroUn “commando” di almeno sei persone, un ingresso sfondato utilizzando dei veicoli come ariete e una barriera di furgoni rubati posizionati di... Approfondimenti e contenuti su Venezia maxi furto di scarpe da Prada... Temi più discussi: Maxi furto da Prada: commando sfonda l’ingresso e fugge con scarpe per centinaia di migliaia di euro; Maxi furto all’alba di giovedì nello stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. Un commando composto da sei o sette persone ha messo a segno un colpo portando via centinaia di scarpe griffate, per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Il; Maxi furto nello stabilimento di Prada nel Veneziano, rubate scarpe per 400 mila euro; Maxi furto da Prada: commando armato assalta lo stabilimento e ruba centinaia di scarpe griffate per svariate migliaia di euro. Dolo, maxi furto da Prada: commando porta via scarpe per centinaia di migliaia di euroI malviventi hanno sfondato nella notte l’ingresso con veicoli e bloccato le vie di accesso per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine ... rainews.it Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euroMaxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro ... rtl.it Presentato il programma della nuova edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura promosso dall’Università Ca’ Foscari Venezia. L’iniziativa, in programma dal 15 al 18 aprile 2026, conferma Venezia come luogo di incontro e dialogo x.com Le immagini di Umberto Bossi a Venezia durante la dichiarazione di indipendenza della Padania, il 15 settembre 1996. Il leader della Lega illustrò a grandi linee come sarebbe stata la repubblica federale con Mantova per capitale, accusando il governo centr - facebook.com facebook