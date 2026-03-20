Venezia maxi furto di scarpe da Prada | rubano 600 paia colpo da 400mila euro

Da webmagazine24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra ieri e oggi, alle 4, un furto ha preso di mira lo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia. I ladri hanno portato via circa 600 paia di scarpe, per un valore stimato di almeno 400mila euro. L’episodio ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda.

(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri alle 4 del mattino. In circa dieci minuti rubate tra le 600 e le 700 paia di scarpe da donna pronte per essere consegnate. Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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