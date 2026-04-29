Rubano 15 bottiglie di superalcolici e scappano dal supermercato | bloccati dalla polizia

Due persone sono state arrestate in un supermercato di Fondi con l’accusa di furto aggravato. Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo una segnalazione del titolare e, sul posto, hanno fermato uno dei sospetti, che aveva con sé diverse bottiglie di superalcolici. I poliziotti hanno inoltre rintracciato e fermato anche il secondo individuo poco dopo. La merce rubata, circa 15 bottiglie, è stata recuperata.

Arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in un supermercato di Fondi. Gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti subito dopo la segnalazione del titolare e hanno trovato sul posto uno dei due sospetti, prontamente bloccato e trovato con numerose bottiglie di superalcolici.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Chianciano, finti corrieri si fanno consegnare 1500 bottiglie di vino pregiato e scappano: fermati dalla PoliziaI due truffatori di 27 e 25 anni scoperti dalla polizia stradale di Montepulciano insospettita dall’andatura insolita del mezzo. Leggi anche: Como, rubano superalcolici al supermercato: denunciati due senzatetto Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Entrano in casa con la scusa della consegna e rubano una collana: arrestati; Spari alla cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenare; Spaccata al campo sportivo di Pont: rubano il fondo cassa e si fermano per un brindisi; Spari alla Casa Bianca, alcuni dei presenti rubano bottiglie di vino invece di scappare | Video. Furto al Conad: rubano 15 bottiglie di superalcolici, arrestato 29enne si cerca la compliceFurto al Conad: rubano 15 bottiglie di superalcolici, arrestato 29enne si cerca la complice. A lanciare l'allarme il direttore del super. primabrescia.it PNRR, Rubano (FI): "Via libera nona rata conferma credibilità dell'Italia in Europa" https://www.ntr24.tv/2026/04/29/pnrr-rubano-fi-via-libera-nona-rata-conferma-credibilita-dellitalia-in-europa/ - facebook.com facebook