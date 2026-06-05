Ruba l' orologio al compagno di palestra e cerca di ' piazzarlo' in gioielleria

Da bolognatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un allenamento in palestra, un individuo ha forzato il lucchetto dell’armadietto e ha sottratto un orologio appartenente a un compagno. Successivamente, ha tentato di vendere il bene in una gioielleria del centro, presentandosi come un avvocato. La polizia è intervenuta dopo la denuncia del proprietario dell’orologio e ha identificato il responsabile, che ora rischia procedimenti penali per furto e tentata vendita di merce rubata.

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Il lucchetto dell'armadietto forzato durante l'allenamento, la denuncia e, mesi dopo, il tentativo di piazzare il bottino in una nota gioielleria del centro spacciandosi per avvocati. Il colpo messo a segno in palestra è finito con una perquisizione domiciliare a Sasso Marconi, nella casa di una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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