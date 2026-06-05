Ruba l' orologio al compagno di palestra e cerca di ' piazzarlo' in gioielleria
Durante un allenamento in palestra, un individuo ha forzato il lucchetto dell’armadietto e ha sottratto un orologio appartenente a un compagno. Successivamente, ha tentato di vendere il bene in una gioielleria del centro, presentandosi come un avvocato. La polizia è intervenuta dopo la denuncia del proprietario dell’orologio e ha identificato il responsabile, che ora rischia procedimenti penali per furto e tentata vendita di merce rubata.
Il lucchetto dell'armadietto forzato durante l'allenamento, la denuncia e, mesi dopo, il tentativo di piazzare il bottino in una nota gioielleria del centro spacciandosi per avvocati. Il colpo messo a segno in palestra è finito con una perquisizione domiciliare a Sasso Marconi, nella casa di una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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