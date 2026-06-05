Ruba l' orologio al compagno di palestra e cerca di ' piazzarlo' in gioielleria

Notizia in breve

Durante un allenamento in palestra, un individuo ha forzato il lucchetto dell’armadietto e ha sottratto un orologio appartenente a un compagno. Successivamente, ha tentato di vendere il bene in una gioielleria del centro, presentandosi come un avvocato. La polizia è intervenuta dopo la denuncia del proprietario dell’orologio e ha identificato il responsabile, che ora rischia procedimenti penali per furto e tentata vendita di merce rubata.