Nel tardo pomeriggio sul lungomare di Forte dei Marmi, una persona è stata derubata di un orologio. La ladra, però, si è trovata di fronte a un imprevisto: l’orologio che aveva sottratto risultava essere un falso. L’episodio si è verificato in un’area pubblica molto frequentata, senza che ci siano state conseguenze per l’autrice del furto. La vittima ha scoperto la truffa poco dopo.

Derubato dell’orologio.tarocco. E’ il singolare episodio accaduto in pieno pomeriggio sul lungomare di Forte dei Marmi. Protagonista un sessantenne fortemarmino che stava passeggiando da solo quando è stato avvicinato da una giovane che l’ha agganciato con la consueta scusa di chiedere informazioni. La ragazza infatti – probabilmente una nomade – si è finta una turista smarrita inducendo l’uomo a fermarsi e a dare indicazioni. Ma come quest’ultimo ha mosso il braccio, la sconosciuta ha fatto chiaro cenno di volergli strappar via l’orologio dal polso, dal momento che aveva la foggia e la marca ben riconoscibili per confidare in un sicuro ’colpo grosso’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba l’orologio. Ladra beffata: era taroccato

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