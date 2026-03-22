Ci sono momenti in cui sport, istituzioni e stile si intrecciano dando vita a immagini destinate a restare. È esattamente ciò che è accaduto al Miami Open, dove la Regina Sofia di Spagna, in visita ufficiale in Florida, ha scelto di concedersi una pausa dai suoi impegni istituzionali per immergersi nell’energia vibrante del tennis internazionale. L’incontro con Carlos Alcaraz non è stato soltanto un gesto di cortesia reale ma una vera e propria dichiarazione silenziosa di sostegno e appartenenza. La suocera di Letizia ha salutato il giovane campione spagnolo con quella naturale eleganza che la contraddistingue, congratulandosi per la sua recente vittoria e incoraggiandolo nella difesa del titolo conquistato nel 2022. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sofia di Spagna, sorpresa per Alcaraz a Miami. E il nuovo orologio ruba la scena

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