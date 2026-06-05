Ruba articoli sportivi al Centro Commerciale Campania | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver rubato articoli sportivi in un negozio del Centro Commerciale Campania. Gli agenti del commissariato di Marcianise sono intervenuti rapidamente, identificando e segnalando il responsabile alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il furto è stato commesso all’interno di un esercizio commerciale del centro commerciale. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli sul valore degli articoli sottratti.

Ruba articoli sportivi in un negozio del Centro Commerciale Campania e finisce nei guai.E’ stato individuato e denunciato l’autore di un furto commesso presso un esercizio commerciale alla Procura di Santa Maria Capua Vetere grazie al tempismo degli agenti del commissariato di Marcianise.E’ stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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