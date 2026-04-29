Prima rapina un passante poi ruba in un' auto e va al centro commerciale

Lo scorso 27 aprile, i carabinieri di Vaneze Monte Bondone e di Civezzano sono intervenuti in un pomeriggio caratterizzato da diversi episodi di criminalità. Prima un passante è stato rapinato, poi l'autore ha rubato un’auto e si è diretto verso un centro commerciale. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto del sospettato.

Pomeriggio particolarmente concitato quello vissuto lo scorso 27 aprile dai carabinieri di Vaneze Monte Bondone e di Civezzano, terminato però con un arresto. A finire in manette un giovane kosovaro, volto già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina e furto aggravato, due.🔗 Leggi su Trentotoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoRapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2. Rapina al centro commerciale Euroma2: 6 banditi armati e incappucciati prendono in ostaggio i dipendenti. Poi la fuga con i gioielliROMA - Armati di pistola hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura del centro commerciale: l’allarme a Euroma2 è scattato questa mattina intorno... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Civezzano: prima rapina un passante, poi ruba in un'auto e va al centro commerciale: arrestato | 27 aprile; Rapine in serie e botte alle vittime, la nottata di paura nel Milanese: due arresti; Ubriaco alle 11 di mattina spintona un passante per rubargli la bici: finisce in manette; Rapina e palpeggia una donna a Porta Palazzo: arrestato dopo sei mesi a Cuneo. Prima la rapina con coltello, poi il furto su una macchina. Lo trovano mentre passeggia al centro commerciale. È accaduto ieri a Civezzano: arrestato un uomo. x.com Prima la rapina con coltello, poi il furto su una macchina. Lo trovano mentre passeggia al centro commerciale. È accaduto ieri a Civezzano: arrestato un uomo. - facebook.com facebook