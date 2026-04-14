Frosinone ruba articoli per l’igiene personale | fermato e denunciato

Nel pomeriggio di ieri, a Frosinone, un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre cercava di portare via articoli per l’igiene personale. Dopo un controllo, è stato denunciato per furto aggravato. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, senza altre persone coinvolte. La Polizia ha sequestrato la merce e ha proceduto con le formalità di rito.

Intervento della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Frosinone, dove un uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato.Ad operare sono stati gli agenti della Squadra Volante della Questura, intervenuti a seguito della segnalazione di un furto avvenuto presso un’attività commerciale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Ruba in un supermercato e minaccia il personale e gli agenti a Como, denunciato un 48enneUna denuncia per resistenza, violenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e minaccia: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como... Ruba due trapani in ferramenta, fermato mentre scavalca la recinzione: denunciatoLa Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un 20enne rumeno per il reato di tentato furto presso un esercizio commerciale a Ospedalicchio di Bastia...