Beatrice Segreti, una delle content creator più popolari su OnlyFans, ha recentemente deciso di smettere di parlare pubblicamente delle sue entrate, che si aggirerebbero intorno ai 100mila euro al mese, secondo voci non confermate. La sua bio descrive una ragazza italiana appassionata di sesso in ogni sua forma, e il suo volto è riconosciuto come molto attraente.

Segni particolari? Bellissima. Beatrice Segreti è una delle content creator di OnlyFans più amate. “Benvenuto sul mio profilo – si legge nella bio – Sono una ragazza italiana che ama il sesso in ogni sua forma. Mi piace conoscere meglio i miei fan e condividere con loro la parte più erotica e sensuale di me”. Dopo una laurea in Economia aziendale, ha lavorato nella gioielleria e nella ristorazione, poi l’illuminazione. “Per me è nato tutto come un gioco. – ha dichiarato a La Repubblica – Io pubblicavo già foto online senza alcun guadagno, poi durante il periodo del Covid mi sono iscritta alla piattaforma. In un paio di mesi questa attività si è trasformata in uno stipendio fisso fino a diventare un lavoro a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dicono che su OnlyFans incassiamo 100mila euro al mese, ma la maggior parte guadagna molto ma molto meno. Io ho smesso di dirlo”: parla Beatrice Segreti

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