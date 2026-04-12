Oltre 270mila euro a stagione distese di fiori e raccolta diretta | come e quanto si guadagna con i campi di tulipani

Un imprenditore ha iniziato a coltivare tulipani più di quindici anni fa, durante un periodo trascorso negli Stati Uniti, dove collaborava con il fratello alla gestione di un campo aperto al pubblico. Attualmente, questa attività permette di ottenere oltre 270 mila euro a stagione, con spazi di fiori e raccolta diretta, rappresentando una fonte di reddito significativa nel settore agricolo.

A Edwin Koeman l’idea è venuta più di 15 anni fa, mentre lavorava negli Stati Uniti: aiutava il fratello a gestire un campo di tulipani, aperto al pubblico. Dopo un po’ di tempo ha capito che il progetto funzionava, perché la gente continuava a tornare. Ha deciso perciò di avviare qualcosa di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Turisti tra 20mila tulipani: “Balli nei campi e picnic in mezzo ai fiori: si possono portare a casa per pochi euro”Ferrara, 24 marzo 2026 _ Se il buon giorno si vede dal mattino, il mattino di Caterina Scaramagli, 41 anni, è tutto tulipani e fiori.

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