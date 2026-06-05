Rottamazione quinquies | torna la tolleranza di cinque giorni sui debiti

La rottamazione quinquies prevede ora una tolleranza di cinque giorni sui pagamenti dei debiti. Se il pagamento viene effettuato entro questo limite, si evitano la decadenza e la perdita dei benefici. Tuttavia, ci sono tre situazioni specifiche in cui la decadenza avviene immediatamente: mancato pagamento entro i cinque giorni, ripetuti ritardi e violazioni delle condizioni stabilite.

Come evitare che un ritardo di pochi giorni annulli i benefici?. Quali sono i tre scenari che causano la decadenza immediata?. Cosa succede ai soldi già versati se si salta una rata?. Quali debiti specifici sono esclusi da questa nuova agevolazione?.? In Breve Scadenza adesione entro il 30 aprile 2026 per i debiti fiscali e INPS.. Rateizzazione fino a 54 rate bimestrali con interesse annuo del 3%.. Debiti coperti relativi al periodo tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.. Importo minimo per ogni rata fissato in 100 euro.. Rottamazione quinquies: il ripristino della tolleranza di cinque giorni tutela i contribuenti. Il legislatore ha introdotto una salvaguardia fondamentale deve regolarizzare i debiti fiscali entro la scadenza del 30 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026: Addio Sanzioni e Interessi! Come Funziona e Scadenze (UFFICIALE)

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