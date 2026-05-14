Rottamazione quinquies arriva la tolleranza di 5 giorni sui pagamenti

Da oggi, i contribuenti che hanno scelto la rottamazione quinquies avranno la possibilità di effettuare il pagamento della prima o dell'ultima rata del piano di rateizzazione con una tolleranza di cinque giorni. Questa novità riguarda sia il versamento unico che quello delle rate successive previste dal piano di pagamento. La misura si applica ai pagamenti in scadenza, offrendo un margine di tempo senza sanzioni o interessi aggiuntivi. La decisione mira a facilitare la regolarizzazione delle posizioni fiscali.

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I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies potranno pagare la prima e unica rata o l'ultima del piano di rateizzazione con 5 giorni di tolleranza. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze del Senato. La modifica introduce la possibilità anche per la rottamazione quinquies, come già per la quater, di pagare entro 5 giorni dal termine della rata: ma solo per chi sceglie di pagare in un’unica soluzione o per l’ultima rata del piano di rateizzazione. Si decade invece dal beneficio nel caso di "mancato o insufficiente versamento» o, solo per l’unica rata o l'ultima, anche in caso di «tardivo versamento superiore a cinque giorni". 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rottamazione quinquies, arriva la tolleranza di 5 giorni sui pagamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cartelle esattoriali, arriva la Rottamazione-quinquies: come azzerare sanzioni e interessi Rottamazione quinquies, arriva l'adesione del Comune di Reggio CalabriaArriva l'adesione dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria alla "rottamazione quinquies" introdotta dalla legge di bilancio 2026. Temi più discussi: Rottamazione-quater: scadenze per ordinari, riammessi e alluvionati; Arriva la rottamazione delle cartelle anche per TARI e IMU; Rottamazione quinquies: scarsa adesione e numeri sotto le attese; Riapertura rottamazione quater e quinquies con nuove scadenze: il piano del Governo. Nuove regole per la rottamazione quinquies: arriva la tolleranza di 5 giorni sui pagamenti, più flessibilità e opportunità di rientro per chi era decaduto. Un passo avanti per cittadini e imprese alle prese con le cartelle. Scopri cosa cambia! 2lnk.io/EV0u7 x.com Rottamazione quinquies, arriva la tolleranza di 5 giorni sui pagamentiI contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies potranno pagare la prima e unica rata o l'ultima del piano di rateizzazione con 5 giorni di ... gazzettadelsud.it Rottamazione quinquies estesa ai Comuni, cosa rientra oltre a Imu e TariApprovato l’emendamento che amplia la rottamazione quinquies anche ai carichi affidati dai Comuni ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ... quifinanza.it