Rottamazione quinquies | proposta per estendere la sanatoria ai debiti
Una proposta di legge prevede di estendere la cosiddetta rottamazione quinquies anche ai debiti pendenti. La misura riguarda la possibilità di cancellare alcune tipologie di debiti, tra cui quelli legati a multe stradali e all’IMU. Verranno definite modalità di pagamento e scadenze per le somme dovute, con l’obiettivo di facilitare la definizione delle posizioni debitorie. La proposta è attualmente al vaglio delle autorità competenti.
? Cosa scoprirai Quali nuovi debiti potranno essere cancellati con la nuova sanatoria?. Come funzionerà il pagamento delle multe stradali e dell'IMU?. Chi potrà bloccare pignoramenti e fermi amministrativi con questa legge?. Perché i singoli Comuni decideranno se accettare o meno la proposta?.? In Breve Solo il 23% degli aventi diritto ha aderito alla rottamazione quinquies.. Nuova sanatoria per chi ha subito decadenza dalla precedente modalità quater.. Possibilità di dilazionare i pagamenti in 54 rate bimestrali fino a 9 anni.. Decisione finale sulla proposta in Commissione Bilancio del Senato entro il 26 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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