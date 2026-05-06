Una proposta di legge prevede di estendere la cosiddetta rottamazione quinquies anche ai debiti pendenti. La misura riguarda la possibilità di cancellare alcune tipologie di debiti, tra cui quelli legati a multe stradali e all’IMU. Verranno definite modalità di pagamento e scadenze per le somme dovute, con l’obiettivo di facilitare la definizione delle posizioni debitorie. La proposta è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Quali nuovi debiti potranno essere cancellati con la nuova sanatoria?. Come funzionerà il pagamento delle multe stradali e dell'IMU?. Chi potrà bloccare pignoramenti e fermi amministrativi con questa legge?. Perché i singoli Comuni decideranno se accettare o meno la proposta?.? In Breve Solo il 23% degli aventi diritto ha aderito alla rottamazione quinquies.. Nuova sanatoria per chi ha subito decadenza dalla precedente modalità quater.. Possibilità di dilazionare i pagamenti in 54 rate bimestrali fino a 9 anni.. Decisione finale sulla proposta in Commissione Bilancio del Senato entro il 26 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rottamazione quinquies: proposta per estendere la sanatoria ai debiti

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