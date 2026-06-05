Rottamazione quinquies il Comune di Genova aderisce

Il Comune di Genova ha confermato la sua adesione alla Rottamazione quinquies, consentendo ai cittadini di usufruire delle agevolazioni previste. La misura permette di sanare cartelle di pagamento e debiti tributari in sospeso, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. La procedura è aperta e può essere avviata seguendo le indicazioni fornite dagli uffici comunali. La richiesta può essere presentata fino alla fine dell’anno, con modalità e termini specifici dettagliati sul sito ufficiale del Comune.

Anche i genovesi potranno usufruire della cosiddetta 'Rottamazione quinquies' (di cosa si tratta è spiegato sotto). A stabilirlo è stato il Consiglio comunale nella seduta di giovedì 4 giugno 2026. La conferenza dei Capigruppo in mattinata ha approvato la discussione di due documenti fuori sacco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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