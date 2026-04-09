Atessa aderisce alla rottamazione quinquies per la definizione agevolata di tributi comunali e sanzioni del codice della strada

Il Comune di Atessa ha deciso di partecipare alla cosiddetta rottamazione quinquies, che permette di definire in modo agevolato i tributi comunali e le sanzioni relative al codice della strada. La misura riguarda cittadini e contribuenti che intendono regolarizzare le proprie posizioni fiscali e amministrative attraverso un pagamento agevolato. L’adesione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha avviato le procedure di adesione.

. Il Comune ha predisposto il Regolamento per la definizione agevolata dei tributi e delle contravvenzioni arretrate, la misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Fragagnano aderisce alla “rottamazione quinquies” per i tributi comunaliTarantini Time QuotidianoIl Comune di Fragagnano ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, approvando il regolamento per la definizione... Sanzioni Rottamazione 2026, quali oneri cancella l’adesione alla definizione agevolata?Con l’adesione alla Rottamazione quinquies del 2026, il risparmio per il contribuente si concretizza nell’eliminazione di diverse voci, consistenti... Atessa aderisce alla rottamazione quinquies per la definizione agevolata di tributi comunali e sanzioni del codice della stradaLa giunta presenterà la proposta per dare sostegno a famiglie e imprese, nella prossima seduta, del consiglio comunale ... chietitoday.it Rottamazione-quinquies, ultimo mese per presentare domanda. La guidaUltimo mese per presentare domanda di adesione alla rottamazione-quinquies: le domande sono aperte fino al 30 aprile, in via esclusivamente telematica. Ecco come fare e tutto quello che c’è da sapere. tg24.sky.it