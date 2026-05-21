Rottamazione quinquies il Comune accelera | via libera alle nuove regole

Il Comune ha approvato nuove regole per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, con l'obiettivo di procedere più rapidamente. L’assessore al Bilancio e il direttore generale hanno firmato una direttiva che allinea l’Amministrazione ai recenti interventi normativi previsti dal Decreto-Legge. La decisione permette di semplificare le procedure e di accelerare i tempi di definizione delle pratiche di pagamento. La misura riguarda le cartelle che rientrano nelle forme di definizione agevolata introdotte dall’ultima normativa statale.

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