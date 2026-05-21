Rottamazione quinquies il Comune accelera | via libera alle nuove regole
Il Comune ha approvato nuove regole per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, con l'obiettivo di procedere più rapidamente. L’assessore al Bilancio e il direttore generale hanno firmato una direttiva che allinea l’Amministrazione ai recenti interventi normativi previsti dal Decreto-Legge. La decisione permette di semplificare le procedure e di accelerare i tempi di definizione delle pratiche di pagamento. La misura riguarda le cartelle che rientrano nelle forme di definizione agevolata introdotte dall’ultima normativa statale.
Il Comune accelera sulla rottamazione quinquies delle cartelle. L'assessore al Bilancio Brigida Alaimo e il direttore generale Eugenio Ceglia hanno firmato una direttiva con la quale l'Amministrazione comunale si allinea al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto-Legge n. 38 del 2026, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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