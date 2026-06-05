Rottamazione quater in scadenza la rata di maggio | quanto manca come pagare
Scaduta il 31 maggio, la rata della rottamazione-quater deve ancora essere pagata. Sono rimasti pochi giorni per effettuare il versamento. Le modalità di pagamento sono indicate nelle istruzioni fornite inizialmente, e si consiglia di procedere quanto prima per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora. La mancata regolarizzazione potrebbe comportare conseguenze amministrative o legali.
(Adnkronos) – Ultimi giorni per pagare la rata della rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l’8 giugno 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi. In caso di pagamento non effettuato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Rottamazione quater: si va verso la prossima scadenza con una nuova ipotesi di riapertura
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Rottamazione quater, rata in scadenza il 31 maggio: pagamento posticipato a giugnoLa rata della rottamazione quater in scadenza il 31 maggio potrà essere pagata a giugno.
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ROTTAMAZIONE-QUATER, RATA IN SCADENZA L’8 GIUGNO 2026 x.com
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