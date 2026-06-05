Rottamazione quater in scadenza la rata di maggio | quanto manca come pagare

Notizia in breve

Scaduta il 31 maggio, la rata della rottamazione-quater deve ancora essere pagata. Sono rimasti pochi giorni per effettuare il versamento. Le modalità di pagamento sono indicate nelle istruzioni fornite inizialmente, e si consiglia di procedere quanto prima per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora. La mancata regolarizzazione potrebbe comportare conseguenze amministrative o legali.