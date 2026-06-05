Con l’arrivo dell’estate, molti turisti si dirigono verso i fiumi dell’interno per fare bagni e rinfrescarsi. Un rappresentante ha proposto di stabilire nuove regole per i bagni fluviali, evidenziando la necessità di regolamentare l’uso di questi spazi. La stagione porta un incremento di presenze nei corsi d’acqua, con conseguenti richieste di norme più chiare per garantire sicurezza e tutela ambientale.

Con l’arrivo dell’estate, si avvicina anche il periodo in cui migliaia di turisti provenienti dalla costa ma anche da altre rrgioni, si riversano nei fiumi dell’entroterra alla ricerca di un po’ di ristoro. Una risorsa, ma anche un fenomeno da regolarizzare con regole nel rispetto di tutti, di chi fruisce dei beni ambientali e dei residenti. Con questo scopo i Civici scendono in campo. "Da anni nel nostro territorio – spiega Giacomo Rossi, esponente dei Civici Marche – si discute di come migliorare e valorizzare il turismo derivante dai nostri fiumi, specialmente il Bosso ed il Burano che sono presi letteralmente d’assalto da tante persone nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rossi: "Bagni fluviali, diamoci nuove regole"

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