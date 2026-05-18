Fondi pensione nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita

A partire da luglio, entreranno in vigore nuove regole sui fondi pensione, con modifiche riguardanti le modalità di deduzione fiscale e le opzioni di rendita. Il governo italiano ha deciso di intervenire sul sistema di previdenza complementare, cercando di adattarlo alle sfide future. Le novità interesseranno sia i contributi versati sia le formule di trasformazione del capitale accumulato in rendite periodiche. Queste misure sono state approvate per riformare il settore e garantire una maggiore sostenibilità nel tempo.

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L’Italia punta a cambiare la previdenza complementare, con lo scopo di salvare il sistema previdenziale che sul lungo periodo diverrà insostenibile. La mossa del Governo Meloni contenuta nella Legge di Bilancio 2026 punta a imprimere un’accelerata alla previdenza complementare per renderla più attrattiva, dal momento che il settore è impantanato in una crescita lenta con adesioni lontane dalle attese. La Manovra introduce infatti un aumento della soglia di deducibilità dei contributi e apre a forme più flessibili per l’erogazione delle prestazioni previdenziali, superando il modello tradizionale basato quasi esclusivamente sulla rendita vitalizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FONDI PENSIONE 2026: Tutte le novità -Soldi facili Sullo stesso argomento Leggi anche: Monopattini, nuove regole al via: targa obbligatoria da maggio, polizza da luglio Fondi pensione: sale a 5.300 euro il tetto per la deduzione fiscale? Punti chiave Quanto risparmi esattamente in tasse saturando il nuovo limite? Come puoi recuperare le quote non utilizzate nei primi anni? Perché il... Fondi pensione, cosa cambia dal 2026 Dal 1° luglio nuove regole per lavoratrici e lavoratori neo assunti. Fimiani, Fp Cgil Lombardia: Prima di lasciare decorrere i 60 giorni, bisogna capire cosa si sta scegliendo. fpcgil.lombardia.it/2026/05/11/fon… #Previd x.com Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di renditaIl Governo spinge sulla previdenza complementare: aumentato il limite di deducibilità e introdotte nuove modalità di accesso alle prestazioni ... quifinanza.it Fondi pensione, ecco le novità del 2026: meno tasse sui versamenti e rendite flessibili, cosa cambiaUn limite più alto per la deducibilità dei contributi e sulle prestazioni tre nuove modalità alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita, prelievi liberi ed erogazione frazionata ... corriere.it