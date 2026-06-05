Rosalía ha annunciato il rinvio delle tre date in Florida del suo LUX World Tour a causa di un’emergenza familiare. Le esibizioni previste nello Stato sono state posticipate senza indicare nuove date. La cantante spagnola non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla situazione che ha causato il cambiamento nel calendario del tour. I fan sono stati informati del rinvio senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Brutte notizie per i fan di Rosalía che speravano di vederla esibirsi in Florida: la cantautrice spagnola ha rinviato a data da destinarsi tutte e tre le tappe del Lux World Tour previste nello Stato americano. La notizia è stata annunciata giovedì 4 giugno con un post condiviso sull’account Instagram ufficiale del Kaseya Center, la sede che avrebbe dovuto ospitare i due live di Miami. “A causa di un’emergenza familiare, Rosalía è costretta a posticipare i suoi prossimi concerti a Miami del 4 e 6 giugno. Ci dispiace deludere i suoi fan, ma le circostanze non le hanno lasciato altra scelta”, si legge nel comunicato, che invita gli spettatori a conservare i propri biglietti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rosalía ha rinviato le tre date in Florida del LUX World Tour a causa di un’emergenza familiare

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