Rosalìa i costumi del Lux Tour ispirati al mondo della danza | il tutù è un omaggio alla Ballerina di Degas

Durante il Lux Tour, Rosalìa indossa costumi ispirati alla danza, tra cui un tutù che richiama la Ballerina di Degas. Lo spettacolo alterna scene tra elementi sacri e profani, creando un contrasto visivo. Nei suoi abiti sono presenti dettagli che richiamano il mondo della musica e dell’arte, integrandoli nelle sue performance.

Rosalìa nel Lux Tour gioca coi contrasti e regala al pubblico uno show sospeso tra sacro e profano. Nei costumi sono nascosti una serie di riferimenti al mondo della musica e dell'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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