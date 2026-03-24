Assago (Milano) – Centosettantadue settimane e sei giorni dopo quel Motomami World Tour piovuto tra le gradinate in deliquio del Forum per colonizzare pure il popolo italico (e centoquarantaquattro dopo il bis all’Ippodromo del galoppo), Rosalía torna ad Assago col nuovissimo Lux Tour, portato al debutto alla LDLC Arena di Lione solo otto giorni fa. Un viaggio nei suoi mondi in cui trova posto pure quella “ Mio Cristo piange diamanti” in italiano che rappresenta una tra le sorprese della sua ultima, operistica, fatica discografica “Lux”, registrata con la London Symphony Orchestra (cantato in ben 13 lingue diverse) per provare a fondere musica, storia e spiritualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno di Rosalía nel Lux Tour: “Questo album è un salto nel buio”

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