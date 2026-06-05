Fino a domenica, al centro commerciale Rondò dei Pini di Monza si tiene il Popup market Amazon Mistery Box, dedicato agli appassionati di scatole a sorpresa. L’evento permette ai visitatori di acquistare Mystery Box targate Amazon, contenenti vari prodotti scelti a sorpresa. La manifestazione si svolge all’interno del centro commerciale e si rivolge a chi desidera portarsi a casa un oggetto misterioso. L’iniziativa è rivolta a tutti gli interessati, senza limiti di età.

Monza, 5 giugno 2026 – Per gli amanti delle sorprese, fino a domenica al centro commerciale Rondò dei pini c’è il Popup market Amazon Mistery Box. Un’iniziativa che permette con 30 euro al chilo di portarsi a casa prodotti provenienti dai resi dell’e-commerce, rimanenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon mai ritirati. Si tratta delle cosiddette ’Mistery Box’. In questi giorni tanti curiosi si avvicinano all’area, dove sono collocati 12 container, per un totale di 1.200 chili di pacchi e pacchetti fra i quali si può scegliere una scatola, senza poterla aprire e senza conoscere cosa contiene. Il valore finale viene determinato in base al peso della confezione selezionata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rondò dei Pini, febbre da Mistery Box: come portarsi a case le scatole a sorpresa targate Amazon

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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