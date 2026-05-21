Mistery box Arezzo | 10mila pacchi Amazon smarriti venduti al chilo Vi svelo il business dietro il fenomeno

Da arezzonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre un anno, in alcune località italiane, vengono organizzati eventi in cui i cittadini partecipano acquistando pacchi misteriosi provenienti da un circuito di e-commerce. Si tratta di pacchi Amazon del peso complessivo di circa 10mila unità, venduti al chilo e spesso smarriti durante la spedizione. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione di chi si interessa alle modalità di smaltimento o riutilizzo di questi pacchi. Durante gli eventi, i partecipanti si sfidano a indovinare cosa contengano i pacchi senza poterli aprire in anticipo.

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Che fine fanno le tonnellate di pacchi del circuito e-commerce che settimanalmente rimangono smarriti? Da più di un anno ormai il loro destino ha preso nuova una vita grazie a particolari eventi organizzati dove i cittadini partecipano per sfidare la sorte con la speranza di portare a casa dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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