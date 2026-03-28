Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, un uomo di 30 anni si è trovato intrappolato con la sua auto nella neve a Norcia. Dopo aver affrontato le condizioni di freddo intenso, è riuscito a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo e metterlo in sicurezza. L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi per l’uomo.

Norcia, 28 marzo 2026 – Gelo e neve, una trappola che sarebbe potuta costare molto al trentenne che si è ritrovato immerso con la propria auto nella coltre bianca a tarda notte. Senza possibilità di avanzare né tantomeno di tornare indietro, è rimasto bloccato sulla strada provinciale che conduce a Castelluccio di Norcia. Maltempo e neve in Umbria, auto in bilico nel dirupo per evitare una donna Il caldo? Ecco quando è previsto il suo ritorno: c’è una data precisa La fitta nevicata e le condizioni meteo da pieno inverno sono diventate ben presto un incubo dato che l’auto è rimasta senza via d’uscita, nel buio. Intorno alle 3.30 della notte tra il 27 e il 28 marzo è scattata la chiamata ai vigili del fuoco di Norcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bloccato nella neve in piena notte, riesce a chiamare i soccorsi: salvato dai vigili del fuoco

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