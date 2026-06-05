Romania esplode un drone nel porto di Costanza La Russia | Era ucraino L’Ue | Pronti a difendere l’Est Europa – La diretta

Un drone è esploso nel porto di Costanza, in Romania, e secondo la Russia era di provenienza ucraina. L’Unione Europea ha dichiarato di essere pronta a difendere l’Europa orientale. La notizia arriva un giorno dopo la lettera inviata da Zelensky a Putin, in cui proponeva negoziati diretti per risolvere il conflitto.

Il giorno dopo la lettera a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin con la proposta di negoziati diretti per mettere fine alla guerra, le speranze di dialogo si mescolano alla routine della guerra. Nuovi bombardamenti russi sull’Ucraina hanno fatto diverse vittime, mentre è giallo sull’esplosione di un drone nel porto di Costanza, in Romania. Tutti gli aggiornamenti in diretta. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, citato dalla televisione. L’Ambasciata russa in Romania sostiene che il drone marino esploso nel porto di Costanza, in Romania, era ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

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