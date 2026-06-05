Nuovi raid russi sull' Ucraina Romania | drone navale esplode nel porto di Costanza

Nella notte, i raid russi sull’Ucraina si sono intensificati con attacchi in diverse regioni, causando tre morti. Contestualmente, la Romania ha segnalato che un drone navale è esploso nel porto di Costanza, senza ulteriori dettagli disponibili. Kiev ha annunciato di aver abbattuto 198 droni su 216 lanciati da Mosca durante gli attacchi.

Nuovi raid russi sull’Ucraina fanno tre morti, mentre la Camera Usa approva aiuti a Kiev e sanzioni a Mosca. Allarme Gb sui rischi di guerra. Drone navale esplode nel porto romeno di Costanza La guerra in Ucraina torna al centro della giornata con nuovi attacchi russi nella notte: tre le vittime in diverse regioni del Paese, mentre Kiev riferisce l’abbattimento di 198 droni su 216 lanciati da Mosca. Un drone navale è esploso questa mattina nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero, senza causare feriti. "Il drone marittimo, scoperto questa mattina, 5 giugno, nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia rumena per la salvaguardia della vita in mare, si è autodistrutto intorno alle 10,30 senza causare vittime", ha annunciato il Ministero della Difesa in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Raid russi sull’ #Ucraina, tre morti tra #Zaporizhzhia, #Dnipropetrovsk e #Kherson - #Mosca lancia 216 droni e due missili, la contraerea ucraina ne abbatte 198 - ilmetropolitano.it/2026/06/05/rai… #ilmetropoòitano x.com

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