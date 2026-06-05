Romania esplode un drone nel porto di Costanza | È di quelli usati nella guerra d’Ucraina – La diretta
Un drone esploso nel porto di Costanza in Romania è stato identificato come modello usato nel conflitto in Ucraina. L’incidente è avvenuto un giorno dopo una lettera inviata da un leader ucraino a un collega russo, proponendo negoziati diretti per risolvere la guerra. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o vittime. L’episodio si inserisce nel contesto di tensioni e tentativi di dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto.
Il giorno dopo la lettera a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin con la proposta di negoziati diretti per mettere fine alla guerra, le speranze di dialogo si mescolano alla routine della guerra. Nuovi bombardamenti russi sull’Ucraina hanno fatto diverse vittime, mentre è giallo sull’esplosione di un drone nel porto di Costanza, in Romania. Tutti gli aggiornamenti in diretta. In Finlandia scatta la caccia al tesoro a un lingotto d’oro del valore di 20mila euro: così la principale località sciistica del Paese prova ad attrarre turisti in estate L’attacco ucraino a San Pietroburgo, il messaggio di Zelensky a Putin: il video del terminal petrolifero devastato – La diretta Zelensky scrive una lettera a Putin: «Vediamoci e finiamo questa guerra». 🔗 Leggi su Open.online
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Notizie e thread social correlati
Romania, drone navale esplode nel porto di Costanza: “E’ di quelli utilizzati nella guerra in Ucraina”Un drone navale, di quelli usati nella guerra in Ucraina, è esploso questa mattina nel porto di Costanza.
Nuovi raid russi sull'Ucraina. Romania: drone navale esplode nel porto di CostanzaNella notte, i raid russi sull’Ucraina si sono intensificati con attacchi in diverse regioni, causando tre morti.
Temi più discussi: Romania, drone russo colpisce un edificio a Galati: il momento dell'esplosione; Ucraina, drone russo in Romania: due feriti. Bucarest: via console di Mosca. Putin: pronti a indagine obiettiva; Drone russo colpisce un palazzo in Romania: il momento dell'esplosione a Galati; Drone russo colpisce un edificio in Romania: il momento dell'esplosione a Galati.
Un’altro drone, dopo quello esploso su un immobile qualche giorno fa, esplode nel porto rumeno di Constanta #Russia Roumanie : un drone marin explose dans le port de Constanta, les autorités activent un plan d’urgence lefigaro.fr/international/… par @Le x.com
Drone esplode nel porto di Costanza in Romania>> https://cityne.ws/OS33D facebook
Romania, drone navale esplode nel porto di Costanza sul Mar NeroUn drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, causando l’immediata evacuazione dell’area da parte ... ilmessaggero.it
2 feriti dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina reddit
Romania, drone navale esplode nel porto di Costanza: E’ di quelli utilizzati nella guerra in UcrainaIl porto di Costanza in Romania (AP Photo/Vadim Ghirda, File) Un drone navale, avvistato ... msn.com