Romania esplode un drone nel porto di Costanza | È di quelli usati nella guerra d’Ucraina – La diretta

Notizia in breve

Un drone esploso nel porto di Costanza in Romania è stato identificato come modello usato nel conflitto in Ucraina. L’incidente è avvenuto un giorno dopo una lettera inviata da un leader ucraino a un collega russo, proponendo negoziati diretti per risolvere la guerra. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o vittime. L’episodio si inserisce nel contesto di tensioni e tentativi di dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto.