Romania esplode un drone nel porto di Costanza Kiev ammette | Era nostro deviato dalla Russia – La diretta

Un drone si è schiantato nel porto di Costanza, in Romania. Kiev ha ammesso che il velivolo apparteneva alle sue forze, ma è stato deviato dalla Russia. La notizia arriva un giorno dopo la lettera di Zelensky a Putin, in cui proponeva negoziati diretti per fermare il conflitto. La situazione rimane tesa, tra tentativi di dialogo e azioni militari.

Il giorno dopo la lettera a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin con la proposta di negoziati diretti per mettere fine alla guerra, le speranze di dialogo si mescolano alla routine della guerra. Nuovi bombardamenti russi sull’Ucraina hanno fatto diverse vittime, mentre è giallo sull’esplosione di un drone nel porto di Costanza, in Romania. Tutti gli aggiornamenti in diretta. Kiev ha confermato che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino, sostenendo che sarebbe stato deviato dalla rotta dopo un’interferenza elettronica delle forze russe. «Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina ucraina, sotto l’effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. 🔗 Leggi su Open.online

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