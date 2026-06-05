Nelle ultime 24 ore, i raid russi in Ucraina hanno causato 11 morti e danneggiamenti diffusi. Nella notte, tre persone sono state uccise in diversi attacchi, mentre Kiev ha abbattuto 198 droni su 216 lanciati da Mosca. Nel porto di Costanza, un drone navale è esploso, causando danni senza vittime. La situazione si concentra su attacchi aerei e allarmi di emergenza in più regioni.

Nuovi raid russi sull’Ucraina fanno tre morti, mentre la Camera Usa approva aiuti a Kiev e sanzioni a Mosca. Allarme Gb sui rischi di guerra. Drone navale esplode nel porto romeno di Costanza La guerra in Ucraina torna al centro della giornata con nuovi attacchi russi nella notte: tre le vittime in diverse regioni del Paese, mentre Kiev riferisce l’abbattimento di 198 droni su 216 lanciati da Mosca. Almeno 11 persone sono morte e 68 sono rimaste ferite negli attacchi russi condotti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il Kyiv Independent. Nella regione di Kiev, un attacco con droni contro un'azienda civile ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre quattro, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Mykola Kalashnyk. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kiev: 11 morti a causa dei raid russi nelle ultime 24 ore. Romania: drone navale esplode nel porto di Costanza

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Ukraine pounds major chemical plant deep in Russia, ammunition depot in Donetsk

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