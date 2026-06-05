Un drone navale, di quelli usati nella guerra in Ucraina, è esploso questa mattina nel porto di Costanza. L’incidente non ha provocato feriti. La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa locale. Il drone si trovava nel porto quando è avvenuta l’esplosione, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze immediate. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità.

Un drone navale, avvistato questa mattina nel porto di Costanza, è esploso senza causare vittime. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest. “Il drone, rinvenuto questa mattina, 5 giugno, nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell’Agenzia rumena per il salvataggio in mare, si è autodistrutto intorno alle 10:30, senza causare vittime”, si legge nella nota. “L’area era già stata messa in sicurezza e isolata dalle forze dei servizi segreti rumeni, della Guardia Costiera e del Ministero della Difesa Nazionale, essendo l’immobile, in quel momento, oggetto di valutazione e messa in sicurezza”, informa ancora il ministero. “ Il drone è dello stesso tipo utilizzato nella guerra in Ucraina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Romania, drone navale esplode nel porto di Costanza: “E’ di quelli utilizzati nella guerra in Ucraina”

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