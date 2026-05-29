Nella notte, un drone russo ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale a Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L’incidente ha causato due feriti, senza altre vittime. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La città si trova in una zona di confine frequentemente interessata da attività militari.

Nella notte un drone russo ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale della città di Galati, al confine con l’ Ucraina, provocando due feriti. In risposta, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19. “Ho convocato oggi alle 11 il Consiglio supremo di difesa nazionale per discutere le implicazioni del più grave incidente che abbia colpito il territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”. Lo annuncia su X il presidente della Romania Nicusor Dan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra in Ucraina, drone colpisce palazzo a Galati in Romania: le notizie di oggi 29 maggio

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Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Condanna della Nato

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