Roma Under 23 il piano dei Friedkin per la prossima stagione

La società sta pianificando un rinnovamento che coinvolge anche la formazione Under 23, oltre alla prima squadra. La strategia include interventi sia a livello aziendale sia sportivo, senza specificare dettagli sui singoli interventi o obiettivi futuri. La decisione di estendere il progetto di rinnovamento indica un interesse a rafforzare diversi settori della struttura, mantenendo una continuità nel processo di aggiornamento e sviluppo.

Il rinnovamento aziendale e sportivo che la società sta attuando ultimamente non si ferma solo alla prima squadra ma sembra investire anche altri settori della società. Il vivaio di Trigoria, ad esempio, è nel mirino dei Friedkin. Nelle ultime ore, infatti, i vertici della società stanno tracciando le linee guida per un rinnovamento del settore giovanile che risulti essere chiaro, ambizioso e definito per la stagione 2027. Il primo reparto a essere interessato sarebbe la figura del responsabile generale del vivaio. Cambio al vertice. Per dare forma a questo progetto i Friedkin stanno valutando nuove figure da inserire nell’organigramma dirigenziale e tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIVOLUZIONE ROMA Il piano Friedkin: GASPERINI al COMANDO

Notizie e thread social correlati

Roma, rivoluzione Friedkin anche nel settore giovanile: piano per l'Under 23 nel 2027Il club di calcio sta pianificando di creare una squadra Under 23 entro il 2027, come parte di una strategia di rinnovamento nel settore giovanile.

Roma ed Everton: il piano dei Friedkin per l’EuropaLa famiglia Friedkin ha iniziato da poco una battaglia legale per garantire la presenza di Roma ed Everton nelle prossime competizioni europee.

Temi più discussi: Roma, rivoluzione Friedkin anche nel settore giovanile: piano per l'Under 23 nel 2027; Roma a due volti: Gasperini chiede acquisti alla Malen, ma il club vuole l'Under 23 entro due anni; Coppa Italia Under 19 femminile, a Roma 8 squadre per il Titolo (5 al 7 giugno); Ultimo raduno stagionale della Nazionale Under 23 Femminile nel segno di un ampio rinnovamento: Tatiana Zorri convoca 23 Azzurrine.

I 35 punti di Mattia Ceccato, le prodezze di Federico Costaglione, la solidità di Djordje Gulic, la rimonta dell'ultimo quarto, il finale rocambolesco e infine la vittoria 100-92 su Tortona alle finali nazionali Under 19 di Roma. Leggi cos'è successo shorturl.at/OUx x.com

Roma, rivoluzione Friedkin anche nel settore giovanile: piano per l'Under 23 nel 2027Angeloni, oggi alla Fiorentina, in pole come nuovo direttore del settore giovanile giallorosso. Guidi in bilico sulla panchina della Primavera: arriva Galloppa? gazzetta.it

Roma a due volti: Gasperini chiede acquisti alla Malen, ma il club vuole l'Under 23 entro due anniPer l'ufficialità D'Amico c'è ancora da attendere qualche ora o al massimo un giorno, ma i piani della Roma non cambiano di una virgola. Il ds ha già parlato ... ilmessaggero.it