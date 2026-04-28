La famiglia Friedkin ha iniziato da poco una battaglia legale per garantire la presenza di Roma ed Everton nelle prossime competizioni europee. La questione riguarda la tutela della partecipazione delle due squadre alle competizioni continentali, e le azioni legali sono state avviate per tutelare questa possibilità. La situazione si sviluppa in un clima di attesa e tensione, con i dettagli ancora da definire ufficialmente.

La famiglia Friedkin ha ufficialmente avviato una corsa contro il tempo sul fronte legale per mettere in sicurezza la partecipazione di Roma ed Everton alle prossime competizioni continentali. Secondo quanto riferito dalla BBC, il gruppo texano sta coordinando un team di avvocati per rispondere ai rigidi criteri della Uefa in materia di multiproprietà, una questione diventata prioritaria da quando Dan Friedkin ha assunto la presidenza di entrambi i sodalizi. Il nodo centrale riguarda la possibilità che due società appartenenti al medesimo soggetto giuridico possano incrociare i propri destini nelle coppe europee, scenario che le norme attuali vietano nel caso in cui emergano palesi influenze gestionali incrociate tra i club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma ed Everton: il piano dei Friedkin per l’Europa

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