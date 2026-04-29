Sessa Aurunca l’amico uccide il 20enne e nasconde il corpo | DNA in corso

A Sessa Aurunca, un uomo ha ucciso un 20enne durante un’alterco tra amici e ha successivamente nascosto il corpo. La vittima è stata identificata come Vincenzo Iannitti, mentre il presunto aggressore è Victor Uratoriu. La vicenda si è svolta a San Castrese, dove i carabinieri stanno indagando per omicidio volontario e occultamento del cadavere. Sono in corso analisi del DNA sul luogo del ritrovamento.

? Cosa sapere Victor Uratoriu ha ucciso Vincenzo Iannitti a San Castrese dopo una lite tra amici.. I carabinieri indagano per omicidio volontario e occultamento dopo il ritrovamento del corpo.. I genitori di Vincenzo Iannitti hanno effettuato il 28 aprile i prelievi biologici necessari per confermare l’identità del corpo rinvenuto in un’abitazione abbandonata a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, dove era stato occultato il 20enne ucciso dal suo amico. Il procedimento medico-legale, volto a garantire la certezza scientifica dell’identificazione del giovane, ha il coinvolgimento del dottor Ciro Di Nunzio e del consulente tecnico Antonio Della Valle, antropologo e patologo forense incaricato dalla madre della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sessa Aurunca, l’amico uccide il 20enne e nasconde il corpo: DNA in corso Notizie correlate Leggi anche: Sessa Aurunca, uccide l’amico e tenta di occultare il corpo: fermato 19enne Vincenzo Ianniti trovato morto a Sessa Aurunca: il corpo avvolto in una bustaTragico epilogo per la scomparsa di Vincenzo Ianniti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 18 marzo scorso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chi era Vincenzo Iannitti, il ragazzo ucciso da un amico a Sessa Aurunca; Ventenne ucciso a Sessa Aurunca, tutte le bugie di Victor per inquinare le indagini; Vincenzo Iannitti scomparso e trovato morto a Sessa Aurunca. Arrestato, amico 19enne confessa: l'ho ucciso con due coltellate; Trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa da Sessa Aurunca (Caserta): amico confessa omicidio. Vincenzo ucciso a 20 anni dall’ amico: DNA ai genitori e incarico per l’autopsiaSESSA AURUNCA – Nella giornata di oggi, 28 aprile, sono stati effettuati i prelievi di campioni biologici ai genitori di Vincenzo Iannitti, il 20enne di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, ucciso ... casertace.net SESSA AURUNCA - Vincenzo ucciso dal suo migliore amico: disposta autopsia sul corpo del 20enne19:40:25 È stata disposta l’autopsia sul cadavere di Vincenzo Iannitti, il giovane di 20 anni barbaramente ucciso dall’amico del cuore Victor Uratoriu, 19enne di origine rumena. Il sostituto procurato ... casertafocus.net Complimenti al Commissariato di PS di Sessa Aurunca - facebook.com facebook