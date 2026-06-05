Roma Svilar è una certezza ma il futuro si studia | da Robin Roefs a Lukáš Horní?ek le idee per la porta giallorossa

Il portiere della Roma, Mile Svilar, è considerato una delle certezze della squadra, con un rendimento costante nelle ultime stagioni e un importante ruolo nel progetto giallorosso. La società sta valutando il suo futuro e potrebbe considerare alternative come Robin Roefs o Lukáš Hornícek, anche se Svilar rimane al momento una presenza stabile tra i pali. Le discussioni sui rinnovi e le possibili scelte sono in corso.

Mile Svilar rappresenta una delle certezze assolute della Roma. Il rinnovo, le prestazioni offerte nelle ultime stagioni e la crescita costante lo hanno trasformato in uno dei migliori portieri della Serie A e in un punto fermo del progetto giallorosso. Proprio per questo, il dibattito non riguarda assolutamente il presente, ma il futuro. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, infatti, anche il ruolo del portiere assume una centralità diversa. Il tecnico piemontese ha sempre chiesto ai suoi estremi difensori coraggio nelle uscite, partecipazione alla costruzione dal basso e capacità di difendere molti metri alle spalle della linea difensiva. Caratteristiche che impongono qualità specifiche e che permettono di individuare alcuni profili particolarmente adatti al suo sistema di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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