Il direttore sportivo della Roma è intervenuto poco prima della partita contro l’Inter, confermando che Gasperini resterà alla guida della squadra giallorossa e definendola una certezza. Ha anche affrontato i temi relativi agli obiettivi stagionali e al futuro dell’Italia nel calcio. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN, poco prima del calcio d’inizio della sfida di questa sera.

di Alberto Petrosilli Massara, DS della Roma, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter: le dichiarazioni. Pochi minuti prima del fischio d’inizio del big match di San Siro tra Inter e Roma, il dirigente giallorosso Frederic Massara ha fatto il punto sulle ambizioni del club capitolino e sul futuro dei suoi pezzi pregiati. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu scendono in campo per difendere i 69 punti e la vetta della classifica, la Roma si affida al talento esplosivo di Donyell Malen per tentare l’assalto al quarto posto. PAROLE – « Esiste questo diritto a favore della Roma ed è un presupposto per cui possa rimanere a Roma, siamo felici di averlo e siamo felici che possa essere il centravanti della Roma per tanto tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Massara a DAZN: «Gasperini resta alla Roma, è una certezza. Sull’obiettivo stagionale e il futuro dell’Italia…»

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