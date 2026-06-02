Il paradosso di Trigoria | la Roma si ferma in attesa di Ryan Friedkin ma il Borussia Dortmund svela già l’estate giallorossa

La Roma aspetta ancora Ryan Friedkin, mentre il Borussia Dortmund ha annunciato già i piani per l’estate. Al centro sportivo Fulvio Bernardini si respira un’aria di attesa, simile a quella di agosto, senza segnali di attività imminente. Nessuna operazione ufficiale o movimento di mercato è stato comunicato, e il club rimane in silenzio fino a ulteriori sviluppi. La situazione appare ferma, con il focus puntato sulla prossima stagione e sui possibili investimenti futuri.

L’atmosfera che si respira in questi giorni al centro sportivo Fulvio Bernardini ricorda da vicino la quiete surreale della capitale nel mese di agosto. Subito dopo il fischio finale della sfida contro il Verona, che ha sancito il rompete le righe per la squadra, le stanze di Trigoria si sono svuotate progressivamente. Fino a venerdì scorso l’unico dirigente rimasto pienamente operativo è stato l’ormai ex direttore sportivo Massara, che ha continuato a gestire l’ordinaria amministrazione prima del definitivo passaggio di consegne. In attesa dell’insediamento ufficiale del suo successore, D’Amico, ogni singola decisione strategica e organizzativa è stata congelata, lasciando il club in una fase di temporaneo stand-by che coinvolge sia la prima squadra sia le strutture giovanili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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