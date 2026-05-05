Festa della Mamma | divertimento per tutta la famiglia a Cinecittà World e Luneur Park

Durante il fine settimana, le famiglie possono partecipare a eventi dedicati alle mamme presso due parchi divertimenti cittadini. Sono previste attrazioni, spettacoli e attività all’aperto pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Le strutture offrono un’occasione di svago per celebrare questa ricorrenza, con momenti di relax e divertimento in ambienti all’aperto e spazi dedicati alle famiglie. L’evento si svolge in più giorni, coinvolgendo diverse aree di intrattenimento.

Un weekend da vivere in famiglia per celebrare tutte le mamme tra attrazioni, spettacoli e attività all’aria aperta. In occasione della Festa della Mamma, i Parchi divertimento di Roma, Cinecittà World, Roma World e Luneur Park, propongono un calendario di iniziative pensate per grandi e piccoli, tra divertimento e momenti di condivisione. A Cinecittà World, la Festa della Mamma è all’insegna dell’adrenalina con il ritorno dall’8 al 10 maggio di Roma Sport Experience, un appuntamento dedicato alle mamme moderne, protagoniste di un weekend tra sport e azione. Tra gli eventi in palinsesto e i 6 spettacoli live al giorno, gli ospiti possono...🔗 Leggi su Funweek.it

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