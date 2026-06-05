Roma retroscena Dybala | il clamoroso tentativo del Palermo

Un episodio di mercato ha coinvolto Dybala e il suo ex club, il Palermo. Secondo fonti vicine alle parti, ci sarebbe stato un tentativo da parte del club di riacquistare il giocatore durante questa sessione estiva. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali o sviluppi concreti. La trattativa non è stata confermata né ufficializzata, e il calciatore continua a essere legato alla sua attuale squadra.

Un romantico sussulto di mercato ha rischiato di trasformarsi nella suggestione più incredibile dell’estate calcistica italiana. Il Palermo ha tentato concretamente di riportare in Sicilia Paulo Dybala, provando a ricucire i fili con quel passato rosanero che nel 2012 lo lanciò nel grande calcio europeo. Come svelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ambizioso retroscena ha preso corpo nelle scorse settimane per iniziativa diretta del direttore sportivo dei siciliani, Carlo Osti. Il dirigente del club di viale del Fante ha sollevato la cornetta per contattare l’allora direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, chiedendo l’autorizzazione per interloquire direttamente con l’entourage della Joya. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA : DYBALA VATTENE!

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