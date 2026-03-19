Dybala addio alla Roma sempre più vicino | spunta un indizio clamoroso sulla sua prossima squadra

Paulo Dybala si avvicina all’addio alla Roma, con segnali che fanno pensare a un cambiamento imminente. L’ex numero 10 della Juventus ha già trovato una possibile nuova squadra, secondo alcune indiscrezioni. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato indicano che il suo trasferimento potrebbe essere ormai prossimo. La decisione definitiva non è ancora stata ufficializzata, ma tutto lascia presagire un cambio di maglia.

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