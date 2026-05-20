Roma nuovo tentativo per il rinnovo di Dybala | CM

A pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, l’attaccante argentino è ancora sotto osservazione da parte della società di calcio della capitale. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma le parti continuano a confrontarsi con l’obiettivo di trovare un'intesa per proseguire insieme. La trattativa resta aperta, anche se non sono stati annunciati sviluppi ufficiali. La situazione è monitorata da vicino da entrambe le parti, mentre si cerca di definire i prossimi passi.

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Paulo Dybala è in scadenza di contratto con la Roma, ma i giallorossi non hanno perso le speranze di poter avere ancora a disposizione l’attaccante argentino. La Roma prova a rinnovare il contratto di Dybala (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime settimane Gian Piero Gasperini ha dimostrato di volersi affidare ancora a Paulo Dybala per cercare di raggiungere la qualificazione in Champions League che potrebbe arrivare grazie alla vittoria in casa del Verona. L’attaccante argentino è apparso in ottima forma e ancora capace di fare la differenza in Serie A con i giallorossi che starebbero pensando seriamente a trattenere ancora la punta nella capitale per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, nuovo tentativo per il rinnovo di Dybala | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TI ODIO PERCHÈ PROVOCHI | Guida al rinnovo di Paulo Dybala Sullo stesso argomento Milan, nuovo tentativo per Gatti in estate: Allegri vuole il suo pupillo | CMGià durante lo scorso mercato invernale il Milan provò ad assicurarsi il cartellino di Federico Gatti, ricevendo, però, un secco no da parte della... Leggi anche: Roma, Dybala merita il rinnovo Lavoratori sottopagati, nuovo tentativo Lega-Fi salva-imprenditori. C'è anche proposta che azzera Ccnl scaduti da 6 anni #ANSA x.com