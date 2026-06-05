Roma Pride | Keshet Italia esclusa per il caso Gaza e genocidio

Perché l'uso del termine genocidio ha causato l'esclusione di Keshet Italia?. Quali discriminazioni subiscono le persone LGBTQIA+ nei territori palestinesi?. Come influisce l'omissione del caso Senegal sulla credibilità del Pride?. Cosa rischia di diventare il movimento dopo questa scelta ideologica?.? In Breve L'articolo 4.2 della bozza costituzione palestina stabilisce la Sharia come fonte primaria.. Un report Un Watch del 3 marzo 2021 denuncia violenze in Cisgiordania.. Diverse figure tra cui Ivan Scalfarotto e Benedetto Della Vedova criticano l'esclusione.. L'omosessualità in Senegal rischia prigionia o linciaggio per motivi di costumi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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