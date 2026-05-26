Roma Pride associazione ebraica esclusa dalla parata | Non condanna il genocidio a Gaza

Notizia in breve

L'associazione ebraica LGBTQIA+ è stata esclusa dal Roma Pride perché non ha condannato il genocidio a Gaza. Gli organizzatori hanno precisato che chi partecipa con un carro deve condividere il documento politico dell'evento. La decisione ha portato a una presa di distanza da parte dell'associazione, che ha dichiarato di non voler partecipare a una manifestazione con posizioni che non condividono. La questione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e i sostenitori dell'evento.