Roma Pride associazione ebraica esclusa dalla parata | Non condanna il genocidio a Gaza
L'associazione ebraica LGBTQIA+ è stata esclusa dal Roma Pride perché non ha condannato il genocidio a Gaza. Gli organizzatori hanno precisato che chi partecipa con un carro deve condividere il documento politico dell'evento. La decisione ha portato a una presa di distanza da parte dell'associazione, che ha dichiarato di non voler partecipare a una manifestazione con posizioni che non condividono. La questione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e i sostenitori dell'evento.
L'associazione Lgbtqia+ ebraica non parteciperà al Roma Pride, gli organizzatori: "Chi partecipa con un carro deve condividere il documento politico". La risposta: "Solo a noi richiesto di prendere distanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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