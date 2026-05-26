Roma Pride 2026 Keshet | Agli ebrei Lgbtqia+ negato l’accesso
Keshet Italia, associazione LGBTQIA+ ebraica, ha denunciato che il Roma Pride 2026 ha escluso l’associazione dal coordinamento e dall’uso di un carro per la sfilata. La nota sottolinea che si tratta di un atto di esclusione senza precedenti, che ha impedito agli ebrei LGBTQIA+ di partecipare all’evento. La decisione ha suscitato reazioni di critica, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali della decisione.
In una nota Keshet Italia, associazione LGBTQIA+ ebraica italiana, fa sapere che “il Roma Pride ha gettato la maschera” e “con un atto di un’esclusione senza precedenti” ha “ negato prima l’accesso al coordinamento” e “poi persino la possibilità di sfilare con un proprio carro”, all’associazione. “ La nostra colpa? – si legge – Essere Ebrex “. “Non accettiamo lezioni di diritti da chi applica dinamiche di esclusione identitaria – scrive Keshet Italia -. L’ antisemitismo mascherato da posizionamento politico rimane antisemitismo “. Nel comunicato viene chiesta una “presa di posizione netta” al sindaco Roberto Gualtieri e al Comune di Roma. “La salute delle democrazie si vede da come vengono trattate le minoranze – concludono -. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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