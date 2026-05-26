Roma Pride 2026 Keshet | Agli ebrei Lgbtqia+ negato l’accesso

Notizia in breve

Keshet Italia, associazione LGBTQIA+ ebraica, ha denunciato che il Roma Pride 2026 ha escluso l’associazione dal coordinamento e dall’uso di un carro per la sfilata. La nota sottolinea che si tratta di un atto di esclusione senza precedenti, che ha impedito agli ebrei LGBTQIA+ di partecipare all’evento. La decisione ha suscitato reazioni di critica, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali della decisione.